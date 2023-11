Diocesi: Avezzano, domenica convegno “Educare insieme nello stile della fraternità” con Ferrara (Agesci) e Notarstefano (Ac)

“Educare insieme nello stile della fraternità”. Questo il tema al centro del convegno in programma domenica 5 novembre ad Avezzano. Dalle 16, presso il Castello Orsini, interverranno la capo guida d’Italia dell’Agesci, Daniela Ferrara, e il presidente nazionale dell’Azione Cattolica, Giuseppe Notarstefano.

“Il Patto educativo globale – si legge in una nota della diocesi – sottoscritto dai gruppi diocesani di Azione Cattolica e Agesci arriva alla fine di un triennio proficuo e si prepara ad un sicuro prosieguo”. L’appuntamento di domenica “sarà anche un momento – aperto a tutti i cittadini interessati ai temi pedagogici – per confrontarsi sul senso di educare insieme nello stile della fraternità”. “Lo sforzo unanime delle due associazioni diocesane – conclude la nota – che con stili diversi lavorano, da sempre, con e per i giovani, pone al centro del dibattito il discernimento sulle figure educative, l’attenzione e la cura verso la donna e l’uomo che si educano come persone concrete, significative, aperte al mondo e costruttori di una Chiesa che, masticando il Vangelo, costruisce ponti”.