Diocesi: mons. Savino (Cassano all’Jonio), “occorre un sussulto di responsabilità che pervada la predicazione, la catechesi, la carità”

“Siate coerenti, ma soprattutto siate lieti in ogni cosa. La coerenza è uno sforzo, necessario e generoso”. Lo ha affermato mons. Francesco Savino, vescovo di Cassano all’Jonio, nel corso dell’omelia tenuta nella basilica minore cattedrale della città delle terme, in occasione della veglia missionaria con mandato ai catechisti e agli operatori pastorali. “Occorre – ha poi sottolineato –, un sussulto di responsabilità che pervada la predicazione, la catechesi, la carità, gli stili di vita e a partire da questa ecclesiale quotidianità che divenga pressione sulle autorità e sulle potenze di questo mondo”. In ultimo e non per ultimo – ha concluso –, grazie per ciò che fate, per la speranza che diffondete. Mons. Savino ha fatto rilevare sul fatto che a prestare servizio nella chiesa per il 90% sono donne, quindi ben venga l’apertura di Papa Francesco a una presenza sempre maggiore nel laicato delle donne. “Non ci è chiesta la perfezione, ma la conversione. E come vostro vescovo, sono felice e grato di camminare con voi, perché siete di aiuto alla mia conversione. Se persino un uomo anziano, come Nicodemo e come me, può ancora rinascere, allora esiste davvero uno Spirito ‘che è Signore e dà la vita’. E dove c’è lo Spirito del Signore c’è libertà”.