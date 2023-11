Diocesi: Belluno-Feltre, domani a Cavarzano incontro formativo per educatori “Performanti”

È in programma per la serata di domani, sabato 4 novembre, l’incontro “Performanti” promosso dalla Pastorale dei giovani della diocesi di Belluno-Feltre e rivolto in modo particolare agli educatori delle comunità parrocchiali. Dalle 18, presso la sala parrocchiale di Cavarzano, si cercherà di dare una risposta ad interrogativi quali “Come costruire un’equipe che sappia lavorare bene?”, “Come progettare un’attività con giovani e ragazzi?”. Già il titolo dell’iniziativa – viene spiegato in una nota – “vuole esprimere una visione di movimento: (per)‘formare’ e ‘accompagnare’ saranno infatti i verbi su cui si giocherà – allusione non certo banale – l’attività di questa prossima serata, coordinata da ‘Ago’, progetto educativo diretto da Gigi Cotichella che, nelle sua vision, intende la formazione legata al lavorare insieme per rispondere alle esigenze della collettività”. Un obiettivo ambizioso secondo cui – come afferma lo stesso Cotichella – “il come si comunica qualcosa fa già parte del cosa si comunica. Lavorando insieme, rispettando le identità di ciascuno, noi diciamo l’essenziale fondamento dell’umanità: ci salveremo insieme o non ci salveremo affatto”.