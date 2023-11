Pace: Aula Paolo VI, lunedì 6 novembre l’evento “I bambini incontrano il Papa”

Arriveranno da 84 Paesi gli oltre settemila bambini che lunedì 6 novembre dalle 14, nell’Aula Paolo VI, incontreranno Papa Francesco per l’evento “I bambini incontrano il Papa”. L’incontro è patrocinato dal Dicastero per la cultura e l’educazione e organizzato in sinergia con Comunità di Sant’Egidio, Cooperativa Auxilium, Trenitalia e Busitalia (società del Gruppo FS Italiane), Uffici scolastici regionali e con il sostegno del mondo francescano, della Fondazione PerugiAssisi e della Federazione italiana giuoco calcio.

Il 5 novembre alle 17, le delegazioni straniere si ritroveranno, nella basilica Santi XII Apostoli a Roma, per confrontarsi e riflettere sulla casa comune e l’ambiente. Un momento di preparazione all’incontro con il Santo Padre.

“In questi mesi così drammatici per il mondo questo incontro apre la strada da intraprendere, ripartire dai più piccoli – ha dichiarato padre Enzo Fortunato, coordinatore dell’evento -. Nell’ora più buia il Papa ci dona uno spiraglio di luce ‘impariamo dai bambini e dalle bambine’. Di fronte all’inferno della guerra, la Chiesa offre la bellezza della pace”.

Durante l’incontro Mr.Rain e l’artista spagnolo Beret canteranno insieme una versione inedita di Supereroi in italiano e spagnolo. L’esibizione sarà accompagnata dal Piccolo coro dell’Antoniano.

Il 6 novembre, invece, prima dell’incontro con il Papa, Trenitalia e il Polo Passeggeri del Gruppo FS Italiane presenteranno il treno regionale Rock con livrea proprio in occasione dell’evento “I bambini incontrano il Papa”. L’iniziativa si terrà lunedì 6 novembre alle 10 alla stazione di Roma Ostiense alla presenza di padre Enzo Fortunato, Stefano Cuzzilla, presidente di Trenitalia, Luigi Corradi, amministratore delegato e direttore generale di Trenitalia.