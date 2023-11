Diocesi: San Marino-Montefeltro, domenica 5 novembre rassegna di cori per il “dono del Creato”

Nella diocesi di San Marino-Montefeltro, domenica 5 novembre, alle 21, nella chiesa parrocchiale di Mercatino Conca, alcuni cori della diocesi si riuniranno insieme in un’unica voce per lodare Dio con il canto e la preghiera. L’obiettivo è custodire il Creato e i beni della terra e lodare il Signore per il “dono del Creato”.

La rassegna sarà preceduta da un breve incontro di preghiera (con inizio alle ore 20.30) con la presenza del vescovo di San Marino-Montefeltro, mons. Andrea Turazzi.