Don Minzoni: Biella, stasera incontro con Andrea Bosio “A cento anni dal martirio”

“A cento anni dal martirio di don Giovanni Minzoni”. Questo il titolo della serata in programma oggi, venerdì 3 novembre, a Biella, per iniziativa della diocesi unitamente alla Biblioteca diocesana del Seminario vescovile con Azione Cattolica, Agesci e Comitato provinciale dell’Anpi. Dalle 21, nel salone don Minzoni del Seminario, sarà Andrea Bosio, autore del libro “Giovanni Minzoni. Terra incognita. Martirio, educazione, antifascismo” (Effatà), a ripercorrere la vicenda del parroco di Argenta, ucciso cento anni fa per mano fascista a causa della sua opera educativa e testimonianza verso i giovani.