Diocesi: Trani, nelle domeniche di novembre la “Festa di autunno” degli oratori Anspi

Nella diocesi di Trani-Barletta-Bisceglie si svolgerà nel mese di novembre la “Festa di autunno” degli oratori Anspi. Infatti, nelle quattro domeniche del mese presso gli oratori presenti in tutto il territorio diocesano si svolgeranno giornate di incontro, amicizia e condivisione dove bambini, ragazzi, educatori, allenatori, genitori si ritroveranno prima intorno all’altare per la celebrazione dell’eucaristia domenicale e poi attorno ad un pallone per giocare a calcio.

“La novità di questa manifestazione è che per la prima volta – afferma don Francesco Doronzo, presidente zonale Anspi – le squadre saranno miste di vari oratori e tutti i piccoli calciatori non giocheranno uno contro l’altro ma uno insieme all’altro, nello spirito sinodale”.

Le giornate si concluderanno poi con un momento di agape fraterna nel fare merenda tutti insieme dopo le fatiche delle partite.

“Il ringraziamento – continua don Francesco – va ai parroci degli oratori che mettono a disposizione le strutture parrocchiali a servizio di ragazzi e delle famiglie contribuendo così a costruire opere di socializzazione e crescita comunitaria. Naturalmente è fondamentale l’apporto e la dedizione dei mister, volontari presenti sui campi da gioco durante tutto l’anno per educare i più piccoli”. L’invito a partecipare è come sempre rivolto a tutte le comunità parrocchiali e gruppi giovanili che possono rivolgersi alla segreteria zonale per informazioni e partecipazione.