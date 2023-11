Nicaragua: regime impedisce la celebrazione delle messe nei cimiteri il 1° e il 2 novembre

Dopo aver vietato le processioni durante la Settimana Santa e in occasione di gran parte delle feste patronali, la polizia del regime di Daniel Ortega, in Nicaragua, ha vietato le messe nei cimiteri durante le festività di questi giorni, solennità di Ognissanti, il 1° novembre, e commemorazione dei defunti, 2 novembre, avvertendo i parroci che un’eventuale celebrazione avrebbe potuto comportare disordini pubblici e avrebbe potuto avere come conseguenza il carcere.

Come riporta il sito indipendente “100% Noticias”, la denuncia arriva dal sacerdote esiliato padre Uriel Vallejos: “In molte parrocchie del Nicaragua, i parroci sono stati visitati dalla polizia sandinista, ricevendo la notifica che è stato loro vietato di compiere atti liturgici nel giorno della commemorazione dei fedeli defunti nei cimiteri”.

L’avvocata e ricercatrice Martha Patricia Molina ha riferito che la polizia ha visitato le parrocchie della diocesi di Matagalpa per vietare le messe nei cimiteri.