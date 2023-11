Ue-Africa: Commissione, per emergenza umanitaria 26 milioni di euro in aiuti aggiuntivi a Sud Sudan, Uganda, Somalia e Repubblica Democratica del Congo

“Le regioni del Corno d’Africa e dei Grandi Laghi continuano ad affrontare crisi umanitarie molteplici e sovrapposte, aggravate dai conflitti e dai disastri legati al clima. Per contribuire ad attenuare le conseguenze, la Commissione ha stanziato ulteriori finanziamenti umanitari per 26,7 milioni di euro a Sud Sudan, Uganda, Somalia e Repubblica Democratica del Congo, principalmente per sostenere i nuovi sfollati in fuga da conflitti ed eventi climatici”. Lo annuncia oggi l’esecutivo Ue, per poi specificare: “Nel Sud Sudan, dove ogni giorno arrivano circa 2.000 persone dal vicino Sudan, il finanziamento aggiuntivo di 6,4 milioni di euro sosterrà la risposta umanitaria nelle zone di confine. Dei nuovi arrivati – rifugiati e rimpatriati dal Sud Sudan – il 70% sono donne e bambini e 1 su 5 è malnutrito”. In Somalia “circa 2 milioni di persone avranno bisogno di assistenza umanitaria di emergenza a causa di conflitti, inondazioni ed epidemia di colera prima della fine del 2023. Gli ulteriori 5,5 milioni di euro sosterranno la risposta umanitaria complessiva nel Paese”. 1,5 milioni di euro “rafforzeranno la sicurezza alimentare in Uganda, per una popolazione di rifugiati di oltre 1,5 milioni”. Nella Repubblica Democratica del Congo 13,3 milioni di euro sosterranno il “potenziamento della risposta umanitaria in un contesto di crescente violenza e di deterioramento della situazione umanitaria”.