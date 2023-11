Diocesi: Faenza-Modigliana, il 5 novembre il vescovo Toso dà il via alla visita pastorale. 18 tappe

“Desidero incontrarvi!”: è il titolo che il vescovo di Faenza-Modigliana, mons. Mario Toso, ha dato alla visita pastorale che avrà luogo durante tutto il prossimo anno toccando le 18 unità pastorali della diocesi. La visita pastorale inizierà con una celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo stesso e concelebrata da tutto il presbiterio domenica 5 novembre alle 18 in cattedrale a Faenza. Per favorire la massima partecipazione le messe dalle 13 alle 24 in tutto il territorio della diocesi saranno sospese. “Il vescovo visita la diocesi – si legge in un comunicato – per incontrare e ascoltare le persone, per rinnovare e confermare il cammino cristiano delle comunità”.

“Inserita nel tempo del Sinodo della Chiesa italiana, la visita, sarà una preziosa occasione per le comunità cristiane, di vivere concretamente il Sinodo: guardare con profondità la situazione, leggerla alla luce della fede, proporre e attuare, confermati dal vescovo, azioni di annuncio, formazione e comunione per costruire e rafforzare comunità cristiane missionarie”.