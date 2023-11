Diocesi: Bologna, domenica il card. Zuppi presiede le messe per la Giornata del ringraziamento e per il 75º anniversario dell’uccisione di Giuseppe Fanin

Domenica 5 novembre, alle 10 nella chiesa di San Giovanni Battista in San Giovanni in Persiceto, l’arcivescovo di Bologna, card. Matteo Maria Zuppi, celebrerà la messa nel 75º anniversario dell’uccisione del Servo di Dio Giuseppe Fanin.

Alle 12, poi, nella cattedrale di San Pietro, il porporato presiederà la liturgia in occasione della Giornata del ringraziamento con la partecipazione di Coldiretti Bologna e Campagna Amica Bologna.