Diocesi: Meic Vercelli, domani tavola rotonda “La città per la pace, in tempo di guerra”

“La città per la pace, in tempo di guerra”. Questo il tema della tavola rotonda che si terrà domani, sabato 4 novembre, a Vercelli. A promuoverla il Meic in stretta collaborazione con l’Università del Piemonte Orientale, in quanto parte della serie di eventi di Terza Missione “Con la Città e per la Pace, l’Università a Vercelli verso l’ottavo centenario”. All’appuntamento, ospitato dalle 9.30 presso la sala Sant’Eusebio del seminario arcivescovile, interverranno l’arcivescovo di Vercelli, mons. Marco Arnolfo, Silvia Fazzo, del Dipartimento di Studi umanistici dell’Upo, su “Per una cultura di pace”, Carlo Burelli, del Dipartimento di Studi umanistici dell’Upo, su “Che cosa è guerra di propaganda?”, il frate francescano Stefano De Cao, referente della Commissione giustizia, pace e integrità del creato dell’Ordine dei frati minori Italia del nord, su “Francesco d’Assisi: archetipo della nonviolenza”, Norberto Julini, coordinatore nazionale di Pax Christi Italia, su “L’iniziativa di Pax Christi internazionale per la non violenza”, Lara Danesino, della Segreteria della Cgil Vercelli-Valsesia, su “Costruire la pace sul luogo di lavoro”, Cristina Meini, docente di Filosofia della comunicazione all’Upo, su “Complotti e complottismi: un problema nel problema”. L’evento potrà essere seguito anche online su YouTube.