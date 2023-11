Terra Santa: Patriarcato latino, una raccolta fondi per Gaza e Betlemme

Una raccolta fondi per alleviare il grido dei poveri che si leva da Gaza e da Betlemme, colpite rispettivamente dalla guerra e dalla crisi economica e sociale aggravatasi dopo lo scoppio del conflitto tra Hamas e Israele. A lanciarla è il Patriarcato latino di Gerusalemme con un appello firmato dallo stesso patriarca, card. Pierbattista Pizzaballa. Nel testo il patriarca ricorda analoghi appelli – per il Covid, per Gaza nel 2021, per l’esplosione al porto di Beirut e per il terremoto in Siria e Turchia – che hanno salvato molte vite ed esorta a fare altrettanto anche in questa crisi attuale che ha causato “non solo morte, distruzione e fame a Gaza, ma anche un elevato tasso di disoccupazione, soprattutto nell’area di Betlemme, e altri problemi sociali in tutta la Terra Santa”. “Siamo di fronte – spiega Pizzaballa – a una crisi che colpisce innumerevoli famiglie di diverse religioni e tutte le nostre istituzioni, comprese scuole, ospedali e parrocchie. A Gaza, le nostre risorse materiali sono state estese oltre le nostre mura per includere i nostri vicini sofferenti e coloro che si sono rifugiati in altri luoghi. Lo spirito di coordinamento è stato evidente poiché anche gli attori locali hanno dato una mano. Condividiamo praticamente tutto, dal cibo e acqua alle medicine e alle forniture. Abbiamo imparato in questo momento difficile che per ricostruire il mondo fisico dobbiamo costruire e proteggere la fiducia tra le persone”. Così per rispondere a centinaia di persone da tutto il mondo che hanno contattato il Patriarcato per offrire un aiuto, il card. Pizzaballa ha lanciato la raccolta fondi: “Sappiamo cosa dobbiamo fare, come abbiamo fatto con tutto il cuore nelle crisi precedenti, e senza dubbio lo faremo di nuovo. Per favore, aiutateci a costruire l’ambiente necessario affinché, in questa società segnata dall’odio, possiamo nuovamente seminare i semi della fiducia, della speranza e dell’amore”. Per contribuire da Europa e Stati Uniti e altri Paesi: “Latin Patriarchate of Jerusalem”, Pax Bank eG – Indirizzo Banca: Christoph str. 35 50670 (Colonia, Germania) – Codice banca, 37060193 – Bic: GENODED1PAX – Conto numero: 58029017 Iban: DE16370601930058029017, nome del beneficiario: Latin Patriarchate – causale bonifico, appello generale Novembre 2023.