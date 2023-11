Pace: Sinalunga, domani il card. Lojudice interviene a fiaccolata promossa da comune, associazioni e diocesi di Montepulciano

Domani, sabato 4 novembre, alle ore 21, dalla piazza della stazione di Sinalunga, il card. Augusto Paolo Lojudice, vescovo di Montepulciano-Chiusi-Pienza e arcivescovo di Siena-Colle di Val D’Elsa-Montalcino, interviene alla fiaccolata della pace promossa dal comune di Sinalunga, da oltre 47 associazioni della consulta e dalla diocesi di Montepulciano-Chiusi-Pienza.

All’iniziativa, che ha come slogan “Anche la pace può fare rumore”, intervengono Edo Zacchei, sindaco di Sinalunga, e Rosy Bindi, presidente del comitato per il centenario della nascita di don Lorenzo Milani.

Il percorso si articolerà per 2 chilometri fino a piazza Garibaldi dove ci sarà un punto di ristoro e il servizio navetta per tornare alla partenza.