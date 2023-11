Diocesi: Locri, domani l’inaugurazione della mostra sul giudice Livatino

“Sub Tutela Dei – Il giudice Rosario Livatino” è il titolo della mostra che sarà allestita da sabato 4 novembre fino a lunedì 13 novembre presso il salone del Centro pastorale diocesano, in via Caprera 52, a Locri. La mostra, il cui ingresso è libero, sarà inaugurata sabato prossimo alle 16,30. Sarà possibile visitarla ogni giorno dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 16,30 alle 19.

Il percorso espositivo, si legge sull’Avvenire di Calabria, ripercorre la vicenda umana e non solo del magistrato ucciso dalla mafia il 21 settembre 1990 e beatificato il 9 maggio 2021. Le varie sezioni in cui è composto il percorso presentano i vari momenti della vita del giovane magistrato: a partire dal giorno dell’agguato e della sua uccisione, viene poi presentata la sua formazione personale ed umana, con il riferimento alla sua famiglia, al contesto storico del suo tempo e alla sua profonda religiosità.

Viene poi presentata la sua formazione professionale e il suo operato come giudice, rilevando come al difficile contesto sociale ed alla scarsità di mezzi egli abbia risposto mettendo tutta la sua intelligenza, la sua passione, il suo impegno ed il suo estremo rigore professionale nella ricerca della verità e della giustizia al sevizio del bene comune, tanto da attirare l’attenzione dei mafiosi, che decisero di eliminarlo.

Infine, verrà dato spazio al martirio e alla beatificazione di Rosario Livatino e a conclusione della mostra, si darà atto dell’eredità lasciataci da Livatino. Dall’importante ruolo della Chiesa nella resistenza alla mafia ad un video di testimonianze di donne e uomini che in vari modi hanno conosciuto ed incontrato (chi fisicamente, chi attraverso i suoi scritti) Rosario Livatino.