Pio X: Mantova, domenica sarà intitolata la Stazione ferroviaria a Papa Sarto, su iniziativa della diocesi

Nell’ambito delle celebrazioni per il 120° anniversario della salita al soglio pontificio di San Pio X, domenica 5 novembre verrà a lui intitolata la Stazione ferroviaria di Mantova.

L’iniziativa è stata promossa dalla diocesi di Mantova, in collaborazione con la Fondazione Migrantes e l’Associazione Mantovani nel mondo, per il grande impegno di Papa Pio X a favore dell’emigrazione. La linea ferroviaria Vicenza-Verona-Mantova-Lodi-Genova, a fine ‘800, fu infatti la principale via verso le Americhe per la grande emigrazione transoceanica di centinaia di migliaia di nostri connazionali. Mons. Giuseppe Sarto, allora vescovo di Mantova, il 19 agosto 1887 inviò una lettera pastorale al clero mantovano con l’esortazione ad accompagnare e sostenere i nostri emigranti, e una volta salito al soglio pontificio istituì per la prima volta una Segreteria dedicata alle nostre comunità all’estero, sostenendo altresì i primi ordini religiosi dedicati agli italiani nel mondo.

Domenica 5 novembre dalle 11.30 verrà quindi svelata e benedetta la targa che riporterà l’intitolazione della stazione ferroviaria a mons. Giuseppe Sarto, Papa Pio X, alla presenza del vescovo di Mantova, mons. Marco Busca, e delle autorità.

In occasione dell’evento la Fondazione Ferrovie dello Stato, in accordo con Regione Lombardia, ha organizzato un treno storico da Milano a Mantova, su cui viaggerà una delegazione dell’Ordine religioso di Santa Madre Cabrini, patrona internazionale dei Migranti, a cui è intitolata la Stazione Centrale di Milano.