Diocesi: Acireale, iniziata a Riposto la visita pastorale del vescovo Raspanti

Ha preso il via dalle comunità parrocchiali di San Pietro e della Madonna di Lourdes di Riposto, domenica 29 e lunedì 30 ottobre, la visita pastorale del vescovo di Acireale, mons. Antonino Raspanti, come si legge in una nota diffusa oggi dalla diocesi. “Assumersi la responsabilità del futuro di giovani e famiglie e anche di anziani e bisognosi, mettendo a frutto i doni che Dio mette a disposizione affinché il suo disegno si compia”, sono i punti centrali. “Sradicare una mentalità chiusa che ragiona a compartimenti stagni e aprirsi alla reale collaborazione” è la sinergia auspicata dal vescovo affinché questa possa essere da sprone per un rinnovamento nella vita diocesana. La promozione umana, sociale e culturale non si può relegare a pochi attori ed è proprio sul senso di comunità che bisogna puntare e scommettere per garantire un futuro a famiglie e giovani.

Su queste certezze mons. Raspanti ha impostato il cammino della sua visita pastorale e non ha perso occasione di farlo presente fin dall’omelia della solenne celebrazione eucaristica. Presenti con lui anche i sacerdoti invitati a visitare le parrocchie. “Siamo profondamente interpellati dalla responsabilità, come uomini e come cristiani. Dobbiamo domandarci come trasmettiamo ai giovani la nostra fede”.

Dopo la funzione religiosa si è vissuto il momento al Palazzo di Città dove il vescovo è stato accolto dal sindaco di Riposto, Davide Vasta, e dalla sua giunta. Il presule ha incontrato l’amministrazione comunale insieme alle autorità militari che gravitano sul territorio. Il vescovo Raspanti li ha esortati a creare ambienti sani e senso di appartenenza in un clima formativo per la comunità. La visita della domenica è proseguita nel pomeriggio. Il vescovo, insieme ai sacerdoti accompagnatori, si è incontrato con i membri dei consigli parrocchiali. Alla ripresa dei lavori, lunedì mattina, è stata la volta di intraprendere la conoscenza del territorio declinandola al comparto scuola. Accompagnato dall’assessore alla Pubblica Istruzione, Elisa Torrisi, dal parroco, don Marco Catalano, e da alcuni parrocchiani, mons. Raspanti ha visitato l’Istituto comprensivo “G. Verga” di Riposto, infanzia, primo e secondo grado. Ad accoglierlo la dirigente scolastica, Cinthia D’Anna, gli insegnanti e gli operatori scolastici delle singole sedi. In questa occasione l’invito è stato quello di mantenere lo stupore dei bambini e di farne un tesoro del quale non privarsi mai.