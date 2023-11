Lavoro: Anmil, a Lucca Comics & Games lanciato il concorso per uno spot sulla sicurezza

L’Anmil (Associazione fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro) è tornata per il terzo anno a Lucca Comics & Games, in corso fino al 5 novembre, con uno Stand che è fulcro di numerose attrazioni e attività che coinvolgono il pubblico di ogni età, avvalendosi di professionisti ed esperti del mondo dei fumetti e della comunicazione insieme a Testimonial della sicurezza sul lavoro.

I temi della salute e prevenzione sul lavoro non sono un gioco, ma se ne può parlare e rifletterci su anche in modo divertente coinvolgendo in modo ludico anche il pubblico dei più giovani.

Grazie al supporto di alcune aziende da anni stimate dall’Associazione per il loro impegno concreto sul fronte della prevenzione degli infortuni sul lavoro, Anmil distribuirà gratuitamente gadget, opuscoli e pubblicazioni sull’argomento. Per i più piccoli sono previste gare di abilità attraverso schede gioco a tema.

Proprio in questa occasione viene lanciato il concorso nazionale “Uno spot per la sicurezza sul lavoro” che ha l’obiettivo di individuare la migliore e più creativa produzione video, di massimo 25 secondi (da realizzare in qualsiasi formato, meglio Mp4), sul tema della salute e prevenzione nel lavoro e nelle scuole. Per partecipare è sufficiente inviare lo spot, entro il 29 febbraio 2024, all’indirizzo mail spotperlasicurezza@anmil.it comunicando l’anagrafica e i contatti personali del mittente ed esprimendo conferma sull’uso dei dati che lo riguardano allo scopo della partecipazione al concorso. Sul sito www.anmil.it è pubblicato il Regolamento completo dell’iniziativa, mentre la premiazione avverrà nel corso del prossimo anno con un evento speciale dedicato alla sicurezza sul lavoro.

“Sono ormai 3 anni che l’Associazione è coinvolta in questa straordinaria kermesse della creatività che richiama oltre 250.000 visitatori in un clima di spensieratezza e divertimento dove ci auguriamo di diventare ‘portatori di valori’ attirando in modo gradevole nel pieno spirito della fiera i giovanissimi, ma non solo”, commenta il presidente nazionale dell’Anmil, Zoello Forni, grato agli organizzatori di Lucca Comics & Games per l’ospitalità e la disponibilità ad accogliere un tema di grande rilevanza sociale, ma indubbiamente scomodo alla luce dei dati Inail sul fenomeno infortunistico che nel nostro Paese non lasciano spazio all’immaginazione e impongono di trovare sempre mezzi più efficaci per diffondere la cultura della prevenzione.