Lutto: Unitalsi Lombardia, scomparso Germano Benedusi, presidente dal 2001 al 2011

Germano Benedusi “ha fatto sue le parole iniziali del Salmo 41, improntando l’intera sua esistenza ad un amore incondizionato per il prossimo, particolarmente per i più deboli”. Così Unitalsi Lombardia ricorda Benedusi che ne fu presidente dal 2001 al 2011, scomparso dopo una breve malattia.

“Germano diede un impulso dinamico alla nostra associazione – afferma in una nota Luciano Pivetti, attuale presidente regionale – mettendo a disposizione dell’associazione le sue esperienza e capacità professionali”. In ambito civile gli valsero l’assegnazione dell’onorificenza Cavaliere al merito della Repubblica italiana, e in quello religioso il titolo di Cavaliere dell’Ordine di San Silvestro Papa, riconoscimento che viene attribuito ai laici.

Durante la sua presidenza venne acquistata l’attuale sede di via Labus e venne acquistata anche la Casa della gioia di Borghetto Santo Spirito. Venne nominato responsabile nazionale dei pellegrinaggi, e consigliere nazionale dal 2011 al 2016. Dedicò particolare attenzione all’assistenza dei bambini disabili, per i quali fece nascere la “Compagnia dei colori”: volontari, per lo più provenienti dal gruppo giovani, che vestiti da clown portavano allegria ed intrattenimento agli ammalati, sia piccoli che adulti. Benedusi, conclude la nota, viene ricordato anche “per l’umiltà, l’empatia e la semplicità con cui affiancava sorelle e barellieri durante i pellegrinaggi, mettendosi a disposizione di malati e pellegrini, grazie anche alla sua appartenenza all’Hospitalité Ndl”.