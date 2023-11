Diocesi: Macerata, domenica un incontro formativo sulla tutela dei minori

Domenica 5 novembre, alle ore 16, alla Domus San Giuliano, in via Cincinelli 4 a Macerata, l’Associazione mariana Regina dell’Amore, in collaborazione con il Servizio tutela minori della diocesi di Macerata -Tolentino-Recanati-Cingoli-Treia, organizza un incontro formativo sulla tutela dei minori, intitolato “Non avere paura di tutelare i più fragili”. Interverrà mons. Nazareno Marconi, vescovo di Macerata-Tolentino-Recanati-Cingoli-Treia. Sarà possibile seguire in streaming sul canale YouTube l’incontro: https://www.youtube.com/watch?v=8LCZG6dY0T8.