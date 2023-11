Televisione: Tv2000, parte la nuova stagione di “Borghi d’Italia”, “Finalmente domenica”, “Indagine ai confini del sacro”, “Retroscena”, “Guerra e pace” ed “Effetto Notte”

La nuova stagione televisiva di Tv2000 prosegue con la ripartenza di sei programmi settimanali. Si inizia sabato 4 novembre, alle ore 12.15, con la XV serie di “Borghi d’Italia”, il programma di viaggi condotto da Mario Placidini. Il primo Comune protagonista della stagione è Cori (Latina), paese dalle origini antichissime.

Domenica 5 novembre, alle ore 17, torna anche “Finalmente domenica”, condotto da Lucia Ascione. Ospiti don Maurizio Patriciello, parroco della chiesa di San Paolo Apostolo al Parco Verde di Caivano (Na), e Sara Doris, figlia di Ennio Doris, il fondatore del gruppo Mediolanum.

Si prosegue lunedì 6 novembre, in seconda serata, con “Indagine ai confini del sacro”, condotto da David Murgia. Nella prima puntata “L’Uomo del mistero: la Sacra Sindone”: si indaga sugli enigmi e i miracoli legati al Santo Lino conservato nel duomo di Torino.

Martedì 7 novembre, in seconda serata, si riapre il sipario del teatro con le nuove puntate di “Retroscena”, condotto da Michele Sciancalepore. Ospite d’eccezione l’attore Lino Guanciale.

Dall’8 novembre la seconda serata del mercoledì è dedicata all’approfondimento giornalistico sugli esteri con il programma del Tg2000, “Guerra e pace”, condotto da Antonio Soviero.

Le novità della settimana si concludono con il magazine cinematografico “Effetto notte”, condotto da Fabio Falzone, in onda venerdì 10 novembre in seconda serata. Ospiti Isabella Rossellini, Anselma Dell’Olio, Stash e Lodovica Comello.