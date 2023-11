Diocesi: Piacenza-Bobbio, al via un Laboratorio di formazione dedicato ad “Arte & Catechesi”

Un Laboratorio di formazione dedicato ad “Arte & Catechesi”. A promuoverlo l’Area Evangelizzazione e Sacramenti degli Uffici pastorali e dall’Ufficio Beni culturali della diocesi di Piacenza-Bobbio. L’iniziativa mira ad abilitare i catechisti a trasmettere i contenuti fondamentali della fede cristiana attraverso le opere d’arte, indicando vie e metodologie per realizzare nuovi linguaggi della fede. Vuole essere anche l’occasione per far scoprire la storia e la bellezza dell’arte locale e imparare a valorizzare il patrimonio che ogni comunità custodisce.

Il Laboratorio verrà proposto in quattro zone della diocesi, articolato in due incontri: nel primo interverrà don Antonio Scattolini, delegato episcopale per la Pastorale dell’arte nella diocesi di Verona; nel secondo si avvierà un tavolo laboratoriale partendo dagli stimoli e dalle indicazioni di metodo lasciate nel primo incontro.

Gli incontri si svolgeranno dalle ore 15.30 alle ore 18.30 circa, secondo il seguente calendario: a Fiorenzuola, nella chiesa Scalabrini, domenica 5 e 12 novembre; a Piacenza, nell’Oratorio San Giuseppe operaio, domenica 5 e 12 novembre; a Bedonia, nel Seminario vescovile, domenica 19 e 26 novembre; a Castel San Giovanni, nell’Oratorio, domenica 19 e 26 novembre.