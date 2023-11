Giornata ringraziamento: Cei, l’11 e il 12 novembre a Vercelli sul tema “Lo stile cooperativo per lo sviluppo dell’agricoltura”

“La Festa del Ringraziamento ha radici molto antiche e vuole valorizzare l’importanza del mondo agricolo attraverso un momento di riflessione e preghiera comune”. Lo ha spiegato questa mattina l’arcivescovo di Vercelli, mons. Marco Arnolfo, nel corso della conferenza stampa di presentazione del programma della 73ª Giornata nazionale del ringraziamento che si svolgerà proprio nella città eusebiana nel fine settimana dell’11 e del 12 novembre. “La celebrazione in cattedrale di domenica – ha proseguito il presule – sarà preceduta, sabato 11, da un convegno che si terrà a partire dalle 10 nel salone dell’Istituto Sacro Cuore di corso Italia”. Sarà l’occasione per approfondire il tema “Lo stile cooperativo per lo sviluppo dell’agricoltura” scelto dai vescovi italiani per la 73ª Giornata. Il contenuto del messaggio sarà presentato da don Bruno Bignami, direttore dell’Ufficio nazionale per i problemi sociali e il lavoro della Cei; seguirà la relazione “La fraternità e i beni comuni nella fede cristiana” presentata dall’economista suor Helen Alford, decano delle Scienze sociali presso l’Angelicum di Roma e presidente della Pontificia Accademia delle Scienze sociali; spazio poi alla testimonianza di Francesca Costero, responsabile del Servizio Coesione sociale e Cooperazione di Enaip Piemonte, su “Ris.Os.: la coltivazione del riso per lo sviluppo della Costa d’Avorio” prima dell’intervento che Massimo Gargano, direttore generale dell’Associazione nazionale dei Consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue (Anbi), dedicherà a “La gestione dell’acqua in agricoltura”. La mattinata si concluderà con una tavola rotonda alla quale parteciperanno rappresentati della associazioni Acli Terra, Coldiretti, Fai-Cisl, Feder.Agri-Mcl e Terra Viva moderati da Gianfranco Quaglia, direttore di Agromagazine.

Nel pomeriggio di sabato il programma proseguirà con una visita guidata (curata dal Fai) ad alcuni luoghi significativi della città e si concluderà con la preghiera dei vespri nella basilica di Sant’Andrea. Domenica 12 novembre, nella cattedrale di Sant’Eusebio, la solenne celebrazione eucaristica presieduta da mons. Arnolfo e trasmessa alle 11 in diretta su Raiuno. Conclusa la messa, alle 12, in piazza Antico Ospedale, verrà aperto il Mercato agricolo di Campagna Amica organizzato da Coldiretti, con la presenza di produttori locali, la possibilità di degustazioni, giochi per i più piccoli e una esibizione degli sbandieratori di Asti.