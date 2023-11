Luigi Berlinguer: Agidae, “padre politico della parità scolastica, è stato illustre figura di così alto profilo istituzionale”

“È doveroso rendere merito a chi, con rara lungimiranza, ha superato ostacoli e distinguo, facendosi promotore della legge 62/2000, che, regolamentando la parità scolastica del sistema privato con quello pubblico, a seguito di un complesso ed aspro iter parlamentare, assicura piena libertà per quanto concerne l’orientamento culturale e l’indirizzo pedagogico-didattico”. Lo sottolinea l’Agidae, l’Associazione che riunisce gli Istituti dipendenti dall’autorità ecclesiastica, ricordando la scomparsa di Luigi Berlinguer. Padre Francesco Ciccimarra, presidente nazionale dell’Agidae, continua evidenziando che “Luigi Berlinguer è il padre politico della legge sulla parità scolastica. Nonostante le controversie di ordine ideologiche la prima legge sulla parità scolastica ha assicurato l’inizio di un percorso che auspichiamo possa proseguire sino alla fine con il raggiungimento di una parità veramente effettiva per famiglie, studenti e personale docente. Per tali alti meriti, l’Associazione esprime il suo profondo cordoglio e le più sentite condoglianze ai familiari dell’illustre figura di così alto profilo istituzionale”.