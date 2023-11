Migranti: Caritas Marche, stasera debutta ad Ancona il reading teatrale “Si morde l’attesa”, ideato dai giovani partecipanti al progetto Remap

Oggi, venerdì 3 novembre, presso il Teatro Panettone di Ancona, alle 21,15, debutta il reading teatrale “Si morde l’attesa”, ideato dai giovani partecipanti al progetto Remap Marche, con la regia di Grazia Tiberi e Tullio Bugari e promosso dalla Delegazione regionale di Caritas Marche.

“L’idea nasce dall’esperienza fatta a ottobre 2022 nei campi di accoglienza per migranti in Bosnia-Erzegovina da un gruppo di 13 giovani tra i 20 e i 30 anni, provenienti dalle diverse diocesi delle Marche, nell’ambito del progetto Remap di Caritas Marche, dedicato a far conoscere la situazione migratoria lungo la Rotta balcanica grazie alla collaborazione con Caritas italiana e Ipsia-Acli”, spiega “L’Ancora on line”, giornale della diocesi di San Benedetto del Tronto-Ripatransone-Montalto.

Al rientro in Italia, “il desiderio di raccontare storie, volti e speranze delle tante persone e famiglie incontrate nei campi di accoglienza a Lipa e Ušivak rimane vivo attraverso l’organizzazione di incontri di formazione, interventi nelle scuole e nelle parrocchie”.

Da qui “l’idea di raccogliere le testimonianze dei giovani e farne uno strumento di narrazione e cultura per un pubblico più ampio, che vede sul palco come attori protagonisti proprio i giovani che hanno fatto in prima persona l’esperienza di volontariato internazionale e che insieme si sono messi all’opera per preparare i testi, le musiche, immagini ed animazioni con la guida di due figure esperte come Grazia Tiberi e Tullio Bugari di Arci Voce”.

Al termine dello spettacolo è previsto uno spazio di confronto con gli attori.

L’iniziativa si realizza inoltre nell’ambito del progetto “Welfare cult” finanziato dalla Regione Marche e Ministero del Lavoro e Politiche sociali.