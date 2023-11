Diocesi: Viterbo, 600 bambini parteciperanno all’evento di lunedì con il Papa in Aula Paolo VI. A guidare il pellegrinaggio il vescovo Piazza

(Foto: diocesi di Viterbo)

Anche i piccoli della diocesi di Viterbo parteciperanno all’evento “I bambini incontrano il Papa”. Oltre seimila bambini da 84 Paesi del mondo lunedì 6 novembre, dalle 14, nell’Aula Paolo VI, incontreranno Papa Francesco per l’evento “Impariamo dai bambini e dalle bambine”. Il 5 novembre, alle 17, le delegazioni straniere si ritroveranno, nella basilica Santi XII Apostoli a Roma, per confrontarsi e riflettere sulla casa comune e l’ambiente. Un momento di preparazione all’incontro con il Santo Padre a cui prenderanno parte oltre millecinquecento bambini del Lazio, di cui 720 delle scuole, principalmente di Roma, grazie all’Ufficio scolastico regionale. Molti altri giungeranno dalla diocesi di Viterbo, dalle scuole cattoliche insistenti nel territorio regionale, che raggiungeranno la capitale con treni e pullman.

Don Marco Del Canuto, incaricato del Servizio diocesano di pastorale giovanile della diocesi di Viterbo, dichiara: “È sempre emozionante, soprattutto per i più piccoli, pensare di poter incontrare il Papa. Quest’ultimi giorni di preparazione sono stati ricchi di entusiasmo e di emozioni: saranno, infatti, 600 i bambini della diocesi di Viterbo che parteciperanno all’incontro. Importante è la collaborazione dei sacerdoti e degli educatori delle parrocchie che alimenta quel senso di fraternità e di comunione tra le varie realtà, segno di armonia in un mondo che parla di lotte, divisioni e discordie. È questa, infatti, la testimonianza più bella che possiamo donare ai ‘nostri’ piccoli”. La giornata, prosegue il sacerdote, “inizierà al mattino presto con la partenza dalla stazione ferroviaria di Viterbo con la presenza del nostro vescovo diocesano, mons. Orazio Francesco Piazza, che guiderà l’intero pellegrinaggio. Sul treno sono previsti momenti di preghiera, di canto e di animazione. Arrivati a Roma, si svolgerà la visita alla basilica di San Pietro: i bambini potranno conoscerla attraverso l’uso di mezzi interattivi. Nel pomeriggio parteciperemo all’incontro con il Papa prima del quale, nell’attesa, i bambini e le bambine che frequentano le scuole delle Maestre Pie Filippini, si esibiranno con un canto. Il pellegrinaggio terminerà, per la nostra diocesi, con la celebrazione eucaristica all’Altare della Cattedra nella basilica di San Pietro presieduta dal vescovo diocesano. La giornata sarà sicuramente intensa e ricca di emozioni, quindi vi lasciamo solo immaginare il fermento che abita i nostri cuori per quest’iniziativa”.