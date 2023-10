Tempo del Creato: Genova, venerdì la veglia diocesana di preghiera presieduta da mons. Tasca

“Facciamo pace con il Creato. Per costruire un mondo di giustizia per tutti”. Questo il tema della veglia diocesana di preghiera in programma venerdì 6 ottobre, a Genova, a conclusione del “Tempo del Creato”. Il momento di preghiera e riflessione sarà presieduto dall’arcivescovo Marco Tasca dalle 20.45 nella chiesa del SS. Nome di Gesù al Borghetto. Questa iniziativa, proposta ormai da alcuni anni dal Tavolo Giustizia e solidarietà di Genova con l’Ufficio diocesano per la Pastorale sociale e il lavoro, viene spiegato in una nota, nasce per sensibilizzare ai temi della cura della “casa comune” e per dare spazio a testimonianze concrete di chi ogni giorno è impegnato nella salvaguardia dell’ambiente e della società.