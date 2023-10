Diocesi: Verona, venerdì un incontro pubblico su don Lorenzo Milani

Il Vicariato per la cultura della diocesi di Verona e Famiglie per la Famiglia onlus presentano “‘Un granello di senape’ – Lo spazio dell’incontro nell’esperienza di don Milani”, un incontro pubblico con l’autore Riccardo Cesari che presenterà il suo ultimo libro “Hai nascosto queste cose ai sapienti”.

La serata, ad ingresso libero, si svolgerà venerdì 6 ottobre, dalle ore 20.30 nella chiesa di Borgonuovo, in via Taormina 24, a Verona.

Economista e studioso appassionato, Riccardo Cesari racconterà l’avventura umana e intellettuale di Lorenzo e del suo pensiero libero, trascinante, rivoluzionario, che arriva con tutta la sua forza fino a noi.

Introdurrà la serata mons. Cosma Ambrosini, parroco di Borgonuovo. Dialogherà con l’autore Lorenzo Carpanè, storyteller, formatore e consulente di comunicazione. L’evento è patrocinato dal Comune di Verona.