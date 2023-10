Diocesi: Massa Carrara-Pontremoli, da domani laboratorio “Dall’io al noi…come fare?” per catechisti e operatori pastorali

Prenderà il via domani, giovedì 5 ottobre, il laboratorio metodologico intitolato “Dall’io al noi…come fare?” promosso dall’Ufficio Evangelizzazione e catechesi della diocesi di Massa Carrara-Pontremoli.

“Per la formazione dei catechisti e degli operatori pastorali – viene spiegato in una nota – è fondamentale imparare a pensare e programmare insieme: questo l’obiettivo del laboratorio curato da don Luca Caprini, vicario generale della diocesi di Pitigliano-Sovana-Orbetello”.

La scansione del laboratorio prevede 4 incontri nel mese di ottobre: dopo quello di domani sera, che si svolgerà online dalle 21 alle 22.30, è in programma per giovedì 12 un secondo appuntamento teorico; nelle domeniche 8 (locali parrocchiali di Maria SS. Mediatrice a Covetta) e 15 (locali parrocchiali di Maria Ausiliatrice in frazione Filanda di Aulla), invece, si terranno i laboratori pratici in presenza (dalle 9.30 alle 17).