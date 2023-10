Diocesi: Belluno-Feltre, al via venerdì il percorso #pensachefede. 15 incontri su “All’inizio la relazione”

Prenderà il via nella serata di venerdì 6 ottobre il percorso formativo #pensachefede, il ciclo di incontri dal titolo “All’inizio la relazione” promosso dalla diocesi di Belluno-Feltre, in collaborazione con il Polo didattico di Belluno dell’Istituto superiore di Scienze religiose “Giovanni Paolo I”, per rispondere all’esigenza di formazione e riflessione degli adulti.

I relatori, attraverso un programma di 15 appuntamenti, toccheranno le diverse declinazioni del tema delle relazioni: “Relazionarsi con sé, con gli altri e con Dio – ha spiegato don Davide Fiocco, vicedirettore dell’Issr e coordinatore dell’iniziativa – richiede ascolto, rispetto e a volte può portare anche a scoprire aspetti che sorprendono. Il percorso, che ha come obiettivo quello di consolidare e approfondire diverse tematiche proprio nell’ottica della relazione, è il primo ciclo di incontri promosso da ‘#pensachefede’: un nuovo contenitore formativo voluto dalla diocesi che inauguriamo quest’anno”.

Il ciclo verrà aperto con due lezioni di don Rinaldo Ottone dal titolo “Angeli con un’ala soltanto”. Seguiranno la lezione di sorella Miriam Lessio sulla fraternità universale attraverso l’esperienza di Charles de Foucauld e quelle di don Mirko Pozzobon sul realismo dello stile di Gesù e sul suo legame con la natura e gli apostoli. A novembre don Alex Vascellari terrà due incontri sulla bellezza e la profondità sensoriale della liturgia; Monica Mortagna approfondirà quindi il tema dell’ecumenismo e del dialogo interreligioso. Il calendario riprenderà a gennaio con gli interventi di don Claudio Centa sulla Chiesa e la questione razziale nel Novecento; mentre l’intersezione tra economia, etica e spiritualità e la bioetica contemporanea saranno i temi trattati da don Diego Puricelli. Concluderanno Matteo Salvadego con una riflessione sulla fraternità nel Vangelo e il vescovo diocesano, mons. Renato Marangoni, con un incontro dal titolo “Chiesa o relazioni?”.

Tutti gli incontri si svolgeranno il venerdì sera dalle 20.30 fino alle 22 circa, in presenza presso il Seminario Gregoriano di Belluno oppure collegati on-line fino al 16 febbraio.