Diocesi: Vigevano, in festa per il beato Matteo Carreri

Le celebrazioni per la festa del beato Matteo Carreri quest’anno, a Vigevano, coincidono con il 10° anniversario dell’inizio del ministero episcopale del vescovo Maurizio Gervasoni, avvenuto il 5 ottobre 2013, proprio nel giorno della memoria liturgica del patrono.

In programma un doppio appuntamento. Giovedì 5, alle 10 presso il teatro Moderno, si terrà un incontro di dialogo e riflessione con tutti i sacerdoti della diocesi, seguito, alle 11.30, dalla solenne concelebrazione in San Pietro Martire. Domenica 8, invece, il vescovo presiederà alle 10.45 in San Pietro Martire il solenne pontificale durante il quale pronuncerà il suo discorso alla città.

In preparazione alla festa patronale prenderà il via domani la Novena tenuta da padre Daniele Mazzoleni, domenicano del convento di Varazze; domani sera si terrà la celebrazione del “Transito”, con l’omaggio anche da parte delle Contrade cittadine e dei giovani; mentre nella mattina di lunedì 9 verrà celebrata la solenne messa in suffragio di tutti i defunti. Tutte le comunità parrocchiali renderanno omaggio al beato Matteo con “pellegrinaggi” allo scurolo di San Pietro Martire nelle giornate del 5 e del 9 ottobre.