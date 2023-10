Comunicazioni sociali: WeCa, al via la sesta stagione dei tutorial con un focus su parrocchie e WhatsApp

Ritorna, oggi, mercoledì 4 ottobre, dopo la pausa estiva, l’appuntamento del mercoledì con i tutorial WeCa, la rubrica settimanale di formazione video su Chiesa, comunicazione e digitale, promossa dall’Associazione WebCattolici Italiani (WeCa), che nel mese di gennaio 2024 toccheranno quota 200 episodi. Un’esperienza ricca di collaborazioni e di risvolti quella dei tutorial, culminata nel libro “La Chiesa nel digitale. Strumenti e proposte”, a cura di Fabio Bolzetta, edita da Tau Editrice e introdotta dalla prefazione di Papa Francesco, ma che vede diramazioni audio con i podcast e in formato ancora più social-friendly grazie ai reel.

Non è un caso, dunque, se il primo tutorial della stagione, dal titolo “WhatsApp Community e le parrocchie: una nuova bacheca”, evidenzia come uno strumento assai pratico – in questo caso l’app di messaggistica istantanea WhatsApp – possa avere implicazioni importanti anche dal punto di vista pastorale, rafforzando e razionalizzando grazie al digitale i legami “analogici” tra gruppi parrocchiali e semplici fedeli, come sperimentato nella parrocchia di santa Maria Assunta di Rivarolo, nell’arcidiocesi di Genova, dal parroco e consigliere WeCa don Giovanni Benvenuto. Lo stile del tutorial, rimasto inalterato, continuerà nei prossimi mesi ad alternare consigli concreti di natura tecnica da applicare nella pastorale (come realizzare reel e TikTok efficaci, dove reperire materiali grafici, come conservare in maniera sicura i file della parrocchia), ad analisi di come si sviluppi la pastorale di una società sempre più digitale (nuovi strumenti e linguaggi per la catechesi, il metodo EAS nella pastorale etc…). Si parlerà anche di intelligenza artificiale, di Metaverso, dell’effetto dell’esposizione involontaria alle notizie e di open data e open government.

Quest’anno prosegue la collaborazione con il Dicastero per il Servizio dello sviluppo umano integrale ogni mese con un tutorial dedicato al Magistero sociale e a temi di attualità della vita della Chiesa. Non mancheranno anche i tutorial di approfondimento sui messaggi dei Pontefici in occasione delle Giornate mondiali per le Comunicazioni sociali. I tutorial di WeCa sono realizzati dall’Associazione WebCattolici Italiani (WeCa) in collaborazione con l’Ufficio nazionale per le Comunicazioni sociali della Cei e il Cremit dell’Università Cattolica di Milano. Tutti i video prodotti sono pubblicati sul sito www.weca.it, sui canali social di WeCa e vanno in onda sulle tv del circuito Corallo. I tutorial sono disponibili anche in formato podcast sulla piattaforma audio “Spotify” e possono essere ascoltati anche, attraverso comando vocale, sui dispositivi compatibili con “Amazon Alexa” grazie alla skill “WebCattolici”.