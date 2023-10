Papa Francesco: nuove nomine per i cardinali nei Dicasteri della Curia Romana

Nuove nomine nei Dicasteri di Curia Romana, in particolare per i 21 nuovi cardinali creati nel Concistoro di sabato scorso. Il Papa – rende noto infatti la Sala Stampa della Santa Sede – ha annoverato tra i membri dei Dicasteri della Curia Romana i seguenti cardinali: nel Dicastero per l’Evangelizzazione, Sezione per le questioni fondamentali dell’evangelizzazione nel mondo, i cardinali Claudio Gugerotti, prefetto del Dicastero per le Chiese Orientali, e Víctor Manuel Fernández, prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede; nel Dicastero per l’Evangelizzazione, Sezione per la prima evangelizzazione e le nuove Chiese particolari, i cardinali: Robert Francis Prevost, prefetto del Dicastero per i Vescovi; Claudio Gugerotti; Víctor Manuel Fernández; Protase Rugambwa, arcivescovo coadiutore di Tabora (Tanzania); nel Dicastero per la Dottrina della Fede i cardinali: Robert Francis Prevost; Claudio Gugerotti; Stephen Ameyu Martin Mulla, arcivescovo di Juba (Sud Sudan); nel Dicastero per le Chiese Orientali i cardinali: Robert Francis Prevost; Víctor Manuel Fernández; Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei Latini; nel Dicastero per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti i cardinali: Ángel Sixto Rossi, arcivescovo di Córdoba (Argentina); Grzegorz Ryś, arcivescovo di Łódź (Polonia); Protase Rugambwa; nel Dicastero delle Cause dei Santi il cardinale Stephen Brislin, arcivescovo di Cape Town (Sud Africa); 7) nel Dicastero per i Vescovi i cardinali: Claudio Gugerotti; Víctor Manuel Fernández; Grzegorz Ryś; José Cobo Cano, arcivescovo di Madrid (Spagna); nel Dicastero per il Clero i cardinali Robert Francis Prevost e François-Xavier Bustillo, vescovo di Ajaccio (Francia); nel Dicastero per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica i cardinali: Robert Francis Prevost; Ángel Sixto Rossi; Ángel Fernández Artime, rettore maggiore della Società Salesiana di San Giovanni Bosco; nel Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita i cardinali Víctor Manuel Fernández e José Cobo Cano; nel Dicastero per la Promozione dell’Unità dei Cristiani i cardinali Claudio Gugerotti e Pierbattista Pizzaballa; nel Dicastero per il Dialogo Interreligioso i cardinali Claudio Gugerotti e Stephen Chow Sau-yan, vescovo di Hong Kong (Cina); nel Dicastero per la Cultura e l’Educazione i cardinali: Robert Francis Prevost; Claudio Gugerotti; Víctor Manuel Fernández; nel Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale il cardinale Sebastian Francis, Vescovo di Penang (Malaysia); nel Dicastero per i Testi Legislativi i cardinali Robert Francis Prevost e Claudio Gugerotti; nel Dicastero per la Comunicazione il cardinale Américo Manuel Alves Aguiar, vescovo eletto di Setúbal (Portogallo); nel Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica il cardinale Paul Emil Tscherrig, nunzio apostolico in Italia e nella Repubblica di San Marino; nell’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica il cardinale Christophe Pierre, nunzio apostolico negli Stati Uniti d’America; nella Pontificia Commissione per l’America Latina il cardinale Luis José Rueda Aparicio, arcivescovo di Bogotá (Colombia); nella Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano i cardinali Robert Francis Prevost e Claudio Gugerotti.