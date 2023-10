Solidarietà: Abbazia San Paolo fuori le Mura, il 12 ottobre serata di beneficenza organizzata per raccogliere fondi per il restauro della Biblioteca

Una serata di gala per tendere la mano ai monaci dell’Abbazia di San Paolo fuori le Mura e raccogliere fondi per il restauro della Biblioteca Monumentale e del “Corridoio del Silenzio”, luogo di preghiera e meditazione dell’Abbazia. Giovedì 12 ottobre, il cortile dell’Abbazia ospiterà un Charity Gala, ideato, pianificato e realizzato da un team di professionisti in collaborazione con lo staff dell’Abbazia tra cui Gennaro Paparo, Alessandro Papa, Gian Paolo Montini e Gaia Angelini con l’aiuto speciale di Lorenza Lei, già direttore generale della RAI e oggi responsabile Cinema per la Regione Lazio, ed esponenti del mondo dello spettacolo.L’evento benefico coinvolgerà diverse realtà imprenditoriali, rappresentanti della Istituzioni e celebrities e rappresenterà un momento simbolico per offrire la propria collaborazione nel supportare ed aiutare a concretizzare l’evento ideato per contribuire alla conservazione del patrimonio culturale e storico della città di Roma. “Sono tanti gli imprenditori e i personaggi del mondo dello spettacolo che hanno risposto all’appello di solidarietà di questo primo charity event a sostegno di un luogo così importante e sacro come l’Abbazia di San Paolo fuori le Mura – dichiara dom Donato Ogliari, Abate dell’Abbazia -. Ci auguriamo che questa serata, oltre che un’opportunità per raccogliere fondi da finalizzare a una nobile causa, sia anche l’occasione per ritrovare amici e sostenitori con cui condividere un percorso di supporto a quei progetti culturali e solidali a cui l’Abbazia intende offrire il suo contributo e il suo sostegno anche in futuro”. Il Charity Gala sarà presentato dalla conduttrice televisiva Eleonora Daniele e la serata sarà accompagnata da momenti di intrattenimento, con contributi di importanti personaggi della cultura e dello spettacolo tra i quali il regista e sceneggiatore Federico Moccia, l’attore e conduttore televisivo Flavio Insinna, il comico Marco Capretti e l’artista Monsieur David e altre possibili sorprese. Il giornalista Orazio Coclite, voce ufficiale della Radio Vaticana nonché commentatore liturgico delle messe papali, nel corso della serata-evento, leggerà un passo della Bibbia insieme alla giornalista Simona De Santis e il conduttore televisivo e giornalista Roberto Giacobbo presenterà in esclusiva lo speciale da lui realizzato sull’Abbazia di San Paolo fuori le Mura.