Diocesi: Como, domani l’Archivio storico presenta i risultati del progetto di riordino e inventariazione

L’Archivio storico della diocesi di Como e la parrocchia di San Giorgio in Como promuovono l’incontro “Archivi perduti… e ritrovati”, per presentare i risultati del progetto di riordino e inventariazione dell’Archivio della basilica di San Giorgio. L’iniziativa – fa sapere la diocesi – si svolgerà domani, giovedì 5 ottobre, alle 20.45, presso l’oratorio di San Giorgio in via P. da Breggia, 6 a Como. Il progetto, che ha visto il sostegno della Fondazione provinciale della Comunità Comasca, ha riguardato non solo l’archivio della parrocchia, ma anche di altri enti ad essa legati, quali confraternite, pie associazioni, sodalizi territoriali dell’Opera dei Congressi, compreso un Circolo popolare con società di mutuo soccorso. Attraverso immagini di documenti, registri, fotografie, la curatrice del progetto, Anna Rossi, porterà alla luce frammenti della storia di un importante borgo di Como, con una tra le più antiche chiese cittadine. Ingresso libero. Per informazioni e per la consultazione, tel. 031 506130 – archivio@centrorusca.it.