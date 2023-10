Giorgio La Pira: Firenze, da domani al 7 ottobre la mostra al Florence Learning Center

(foto Fondazione La Pira)

Con l’approssimarsi degli anniversari celebrativi degli avvenimenti che, nell’autunno del 1953, segnarono la storia del Pignone e della città di Firenze, il Quartiere 5 e la Fondazione La Pira propongono la mostra “La prima amministrazione La Pira: 1951-1956”, curata da Pier Luigi Ballini, in programma dal 5 al 7 ottobre al Florence Learning Center. Nello stesso spazio espositivo sono stati organizzati anche due convegni, uno di apertura e uno di chiusura, il primo dal titolo “Trasformazione del lavoro e sfide del terzo millennio”, il 5 ottobre, alle ore 17, con gli interventi di Innocenzo Cipolletta, già direttore generale di Confindustria, Maurizio Landini, segretario generale di Cgil, Stefano Zamagni, già presidente della Pontificia Accademia delle scienze sociali, modera Patrizia Giunti, presidente della Fondazione Giorgio La Pira. L’altro convegno dal titolo “Dignità del lavoro e responsabilità della politica”, il 7 ottobre alle ore 17, con gli interventi di Carlo Faraci, ex sindacalista, Alessandro Curzi, presidente dell’Associazione geopolitica Enrico Mattei, Ugo De Siervo, presidente emerito della Corte Costituzionale, Leoluca Orlando, già sindaco di Palermo, modera Patrizia Giunti, presidente della Fondazione Giorgio La Pira. Gli orari della mostra sono: 5 ottobre 14-18,30, 6 ottobre 9-17, 7 ottobre 9-18,30. Per gruppi numerosi e per partecipare agli eventi: fondazionelapira@gmail.com, tel. 055284542.