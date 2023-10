San Francesco: Assisi, una candela virtuale e una preghiera sul sito festadisanfrancesco.org

“Stiamo facendo festa per san Francesco e stiamo facendo festa come ogni anno con una regione italiana che porta l’olio per la lampada che arde davanti alla sua tomba. E quest’anno è la Valle d’Aosta”. Lo dice fra Marco Moroni, Custode Sacro Convento Assisi, ricordando che “è possibile per tutti accendere una candela virtuale per San Francesco attraverso il sito festadisanfrancesco.org”. “Collegandosi a quel sito è possibile mandare anche il nome di una persona cara per cui pregare e mandare una preghiera – aggiunge –. Tutte queste preghiere vengono portate davanti a san Francesco da noi frati perché lui interceda per tutti, per le persone che ricordiamo e per le persone care”.