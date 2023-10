Diocesi: Arezzo, venerdì convegno pastorale “Ripartire insieme: in ascolto dello Spirito”

È in programma per la serata di venerdì 6 ottobre il convegno pastorale diocesano “Ripartire insieme: in ascolto dello Spirito” con il quale la comunità ecclesiale di Arezzo-Cortona-Sansepolcro darà il via al nuovo anno.

Sacerdoti, diaconi, religiosi e religiose, membri degli organismi di comunione, catechisti, quanti svolgono ministeri nelle comunità e più in generale tutti coloro che desiderano partecipare sono convocati per le 18.15 nella cattedrale di Arezzo dove si terrà una celebrazione presieduta dal vescovo Andrea Migliavacca. A seguire, dopo un piccolo ristoro in seminario, sono previsti lavori di gruppo durante i quali sarà approfondito il tema della “vita spirituale nel cuore della diocesi”. L’incontro, che terminerà con un momento comune, nelle intenzioni di mons. Migliavacca “sarà anche l’occasione per indicare alcune linee che ci accompagnino nell’anno pastorale appena iniziato, frutto anche delle numerose risposte alla lettera che avevo inviato a inizio luglio e per condividere le scelte riguardo alle varie responsabilità e ai progetti per il futuro cammino pastorale e nella collaborazione col vescovo”.