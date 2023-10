Papa Francesco: arrivato in piazza San Pietro per la Messa di apertura del Sinodo

Il Papa è arrivato sul sagrato di piazza San Pietro per la Messa di apertura della XVI Assemblea generale ordinaria del Sinodo dei vescovi sul tema: “Per una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione e missione”. Accanto a lui i 21 nuovi cardinali creati nel Concistoro di sabato scorso e il Collegio cardinalizio. 364 membri tra cardinali, vescovi, religiosi provenienti da tutto il mondo, più il Papa, di cui 70 laici (54 le donne) – per la prima volta con diritto di voto alla pari dei padri sinodali -, si riuniranno da oggi fino al 29 ottobre per quattro settimane, scandite da diversi appuntamenti, nell’Aula Paolo VI in Vaticano. Lunghissima la processione che dal Portone di Bronzo si è snodata fino al sagrato della piazza delimitata dal colonnato del Bernini, dove i membri del Sinodo hanno preso ordinatamente posto. Il bianco dei paramenti è il colore dominante, unito al rosso delle berrette cardinalizie e ai colori della folla numerosa composta che assiste al rito.