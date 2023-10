Famiglia: Aaf, al via la XVI campagna nazionale di promozione dell’armonia di coppia “Imparare a riparare la relazione”

(Foto: Aaf)

Il matrimonio è la tomba dell’amore? La minestra riscaldata non è mai buona? E vissero proprio felici e contenti? Sono questi i “miti” che la XVI campagna nazionale di promozione dell’armonia di coppia di Aaf – Associazione aiuto famiglia, aderente al Forum delle associazioni familiari intende sfatare attraverso dei video (qui il link per la visione), tra ironia e riflessione.

La campagna si svolgerà fino a novembre 2023 e ha come tema fondamentale “Imparare a riparare la relazione”. L’obiettivo, spiega una nota, “è quello di promuovere un approccio positivo e costruttivo alle crisi di coppia, incoraggiando le persone a lavorare insieme all’interno della coppia per riparare e rafforzare il legame”.

Oltre 300 psicologi saranno disponibili gratuitamente in tutte le province italiane per offrire check-up sull’intesa di coppia, con una valutazione approfondita dello stato della relazione per identificare i punti di forza e le aree in cui è possibile migliorare e colloqui online per confrontarsi sui vari problemi.

Istituita nel 2008, “la campagna si impegna a promuovere la comunicazione efficace, l’empatia e la comprensione reciproca tra i partner per migliorare la salute delle relazioni di coppia attraverso l’educazione, il supporto e il coinvolgimento della comunità”, come spiega Aldo Vincenzo Delfino, presidente di Aaf – Associazione aiuto famiglia Odv: “La vita quotidiana ci abitua alla rapidità e all’efficienza e spesso, quando qualcosa smette di funzionare, siamo propensi a sostituirlo piuttosto che a ripararlo. Questo concetto non si applica solo agli oggetti materiali, ma anche alle relazioni interpersonali, in cui entrano in gioco dinamiche complesse e sentimenti profondi. Le relazioni di coppia, soprattutto quelle di lunga durata, richiedono attenzione continua e cura, proprio come un oggetto di valore che abbiamo ricevuto e che siamo riusciti ad apprezzare”.

L’invito ad aderire alle iniziative proposte da Aaf – Associazione aiuto famiglia è rivolto a tutte le coppie, anche quelle che non hanno problemi conclamati: “Spesso le persone arrivano a noi nell’emergenza, quando ormai l’aiuto diventa più difficile, nella speranza di ottenere una soluzione immediata. Invito ogni coppia a aderire alle nostre numerose proposte che sono tutte gratuite e di documentata efficacia. La felicità di coppia non è scontata, ma va costruita con impegno, dialogo e dedizione”. Info: www.aiutofamiglia.org.