Laudate Deum: Kaladich (Fidae), “un invito anche per noi ad aiutare i giovani a riconciliarsi con il mondo che ci ospita”

“Oggi è una giornata importante per tutta la Chiesa: l’apertura del Sinodo, insieme all’uscita della nuova esortazione apostolica, è un invito anche per noi, impegnati in un settore così importante come quello dell’educazione, a fare sempre di più affinché le giovani generazioni siano protagoniste del percorso di riconciliazione con il mondo che ci ospita, così come ci chiede Papa Francesco”. Così la presidente nazionale della Fidae, Virginia Kaladich, ha commentato l’uscita dell’esortazione apostolica “Laudate Deum”, nella festa di San Francesco e in concomitanza con l’inizio del Sinodo. “Siamo consapevoli del momento di grande difficoltà che stiamo attraversando: cambiamento climatico, guerre a due passi da casa nostra e anche il post pandemia hanno messo in evidenza le fragilità e le possibili distorsioni dei vecchi modelli, tutti rivolti al profitto e alla ricerca di un benessere individuale. Anche sui banchi di scuola è sempre più chiaro che ai ragazzi serve una relazione, partendo da quella con l’insegnante, passando a quella con i compagni di classe fino ad arrivare al modello di relazione a cui guardiamo da sempre, quella con il Risorto. Nel giorno in cui si festeggia San Francesco, il richiamo del Pontefice alla cura di un mondo che canta l’Amore infinito ci ricorda il messaggio che abbiamo voluto inviare per l’inizio di questo anno scolastico – conclude Kaladich – perché tutti collaboriamo davvero ad una scuola meritata, che educhi non solo gli alunni ma anche le famiglie e i docenti, a costruire legami liberi e liberanti”.

Per approfondire la nuova esortazione apostolica, la Fidae ha organizzato un webinar mercoledì 11 ottobre, alle 18, tenuto dal teologo don Armando Matteo. Info su www.fidae.it.