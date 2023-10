Ciclismo: decisi a Palmi i vincitori delle 4 regioni partecipanti al Campionato nazionale Xc Mtb del Csi

(foto Csi)

Sono stati circa 100 i ciclisti che hanno partecipato a Palmi al Campionato nazionale Xc Mtb del Csi-Centro sportivo italiano, manifestazione valida come undicesima edizione del Memorial Enzo Bruzzese, in rappresentanza di Calabria, Marche, Lazio e Campania, partiti in due distinte partenze, dopo la benedizione di don Giuseppe Sofrà, parroco di Santa Famiglia in Palmi. Al traguardo della prima batteria Csi riservata alle categorie Élite Sport, M1, M2, M3, M4, il più veloce è stato Paolo Patti, maglia gialloblu catanzarese della Pianopoli Bike Team. Nella seconda batteria dedicata a M5, M6, M7, M8, Debuttanti, Junior Sport, Primavera e Donne, a prevalere è stato l’M5 Antonio Mazzullo, della Mtb Palmi, che sul podio ha festeggiato anche il titolo M3 con Carmelo Riotto. Negli M8 campione è Antonio Scappatura, davanti ad Umberto Greggi, della Ciclotech Roma, campione nazionale in carica Gravel. Complessivamente sono stati dodici i mtbikers a indossare sul podio nazionale la maglia tricolore bordata di arancioblu, ossia i colori del Csi. Gli unici due ori sfuggiti alla regione Calabria appartengono ad Ana Maria Risca, fermana della New Mario Pupilli, nel 2023 campionessa anche nel ciclocross a Teramo, e a Danilo Lanni, della Estasi Bike del Comitato di Sessa Aurunca. L’evento era organizzato da Mtb Palmi in collaborazione con l’assessorato allo sport del comune di Palmi. Il percorso prevedeva 7 giri da 3,3 km l’uno, lungo i terrazzamenti del monte Sant’Elia. A premiare i neocampioni sono stati il sindaco di Palmi Giuseppe Ranuccio, l’assessore Giuseppe Magazzù, il presidente regionale del Csi Calabria, Giorgio Porro, e i membri della famiglia di Enzo Bruzzese, figura alla cui memoria era dedicata la gara valida inoltre come settima prova del Campionato Xc Mtb Calabria Bike Tour.

Questo l’elenco dettagliato dei vincitori:

Master Woman 1: Ana Maria Risca – New Mario Pupilli – Marche

Primavera: Francesco Greco – Lamezia Bikers

Debuttanti: Luigi Barbalace – Rabike’s Racing team

Junior: Francesco Sicari – Bicittanova Club

M1: Paolo Patti – Pianopoli Bike Team

M2: Danilo Lanni – Estasi MTB Campania

M3: Carmelo Riotto – MTB Palmi

M4: Giuseppe Geria – Marco Montoli

M5: Antonio Mazzullo – MTB Palmi

M6: Sarino Melissari – Be-Cycle

M7: Francesco Calcopietro – Be-Cycle

M8: Antonio Scappatura – Marco Montoli