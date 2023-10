Diocesi: Savona, in serata mons. Marino presiede in cattedrale la messa per gli 800 anni della Regola francescana

Nella serata di oggi, mercoledì 4 ottobre, alle 18 nella cattedrale Nostra Signora Assunta, il vescovo di Savona-Noli, mons. Calogero Marino, presiederà la messa per l’ottavo centenario della Regola di San Francesco (1223). Il documento fu redatto infatti dal “Poverello d’Assisi” e patrono d’Italia con l’intento di dare alla comunità di frati che lo seguivano sia l’indirizzo spirituale del nascente ordine francescano sia una serie di norme pratiche destinate a regolare la loro vita quotidiana.

Di essa, ricorda la diocesi in una nota, esiste una prima versione chiamata “Propositum” o “Prima Regola”, una versione intermedia o “Regola non bollata” e una definitiva o “Regola bollata”. Esiste anche un supplemento per i frati dediti unicamente alla vita contemplativa, la “Regola di vita negli eremi”, redatta fra il 1217 e il 1221, e una “Seconda Regola”, redatta assieme a santa Chiara per il ramo femminile dell’ordine, le suore clarisse, approvata il 9 agosto 1253 da Papa Innocenzo IV.