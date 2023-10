Bus precipitato a Mestre: Schillaci (ministro Salute), “grande dolore per tragico incidente, vicinanza a famiglie vittime”

“Il tragico incidente di Mestre ci addolora profondamente, esprimo il mio cordoglio e la mia vicinanza ai familiari delle vittime. Tutta la rete sanitaria della Regione Veneto si è attivata immediatamente per garantire la disponibilità di strutture e soccorso ai feriti. Siamo a disposizione del presidente Zaia e del sindaco Brugnaro per fornire ogni tipo di supporto e ringrazio il personale sanitario che in queste ore è impegnato senza sosta ad assicurare tutte le cure e l’assistenza necessaria”. Lo ha dichiarato, ieri sera, il ministro della Salute, Orazio Schillaci.