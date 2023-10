Brasile: Cnbb, in corso nelle comunità di tutto il Paese la Settimana della vita dedicata al tema dell’adozione

Le diocesi, le parrocchie e le comunità di tutto il Brasile stanno celebrando la Settimana nazionale della vita fino all’8 ottobre. L’iniziativa è proposta dalla Commissione episcopale per la vita e la famiglia della Conferenza episcopale nazionale del Brasile (Cnbb), quest’anno con il tema “Adozione: amore con legami di cuore”. L’iniziativa si conclude con la Giornata del nascituro, l’8 ottobre, quando vengono organizzate manifestazioni pubbliche a favore dei bambini ancora nel grembo materno e contro l’aborto. Tema, quest’ultimo, di attualità, dato che è in corso al Tribunale supremo federale l’esame sulla depenalizzazione.

Secondo il vescovo di Campo Mourão e presidente della Commissione episcopale per la vita e la famiglia, mons. Bruno Elizeu Versari, il tema di questa Settimana nazionale della vita nasce per sensibilizzare le famiglie e comunità sull’importanza dell’adozione nella vita e nella missione della Chiesa. “Anche noi siamo figli adottivi, Dio è il padre di tutti e il suo amore ci ha predestinati ad essere tutti fratelli e sorelle. Per questo, durante questa settimana, voglio invitare tutte le comunità e le parrocchie del Brasile a organizzare momenti di sensibilizzazione sull’importanza dell’adozione con legami di cuore. Questo aiuterà certamente a salvare molte vite”, ha detto il presule durante la messa di apertura, celebrata nella cattedrale di Campo Mourão.