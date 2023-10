Diocesi: Pavia, venerdì sera in cattedrale avvio del nuovo anno pastorale con dom Fallica

È in programma per la serata di venerdì 6 ottobre, nella cattedrale di Pavia, l’incontro che darà inizio al nuovo anno pastorale. Dalle 20.45 ad accompagnare i fedeli nella riflessione sarà l’abate di Montecassino, dom Luca Fallica. Sarà disponibile anche la lettera pastorale del vescovo di Pavia, mons. Corrado Sanguineti, che lui stesso brevemente illustrerà ai presenti. Al temine dell’incontro di meditazione e di preghiera, saranno date indicazioni anche per il Cammino sinodale in diocesi.

“Convergere in un momento significativo di preghiera con la Parola ci aiuterà ad iniziare bene questo anno pastorale che, in preparazione al Giubileo, vuole proprio essere un anno caratterizzato dalla preghiera”, ha spiegato don Dante Lampugnani, Moderator Curiae, invitando alla partecipazione.