Diocesi: Bolzano-Bressanone, la commissione Lavoro e problemi sociali si informa sul “Telefono arancione”

Essere colpiti da un’insolvenza e combattere contro l’immagine dell’imprenditore perdente: ne ha parlato, alla commissione diocesana per il lavoro e i problemi sociali di Bolzano-Bressanone, Alberto Berger, che da molti anni affronta pubblicamente la tematica e tende la mano a imprenditori in difficoltà. L’importanza di farsi guidare dalla fede in questo percorso e quanto la fede possa aiutare in situazioni che sembrano senza via d’uscita, Berger lo ha illustrato alla commissione con svariati esempi. “Sulla base di queste concrete esperienze di vita, abbiamo visto dove trova la forza e la motivazione per il suo instancabile impegno”, afferma Kitty De Guelmi, la presidente della commissione diocesana per il lavoro e i problemi sociali.

Berger ha sottolineato che prioritariamente non si tratta di sostegno finanziario, ma di aspetti che investono la solidarietà e le relazioni interpersonali. In tale direzione va il progetto del “Telefono arancione”, un’offerta di consulenza che giunge “da imprenditori che a loro volta sono caduti ma hanno saputo rialzarsi e proprio per questo sono apprezzati come interlocutori”, osserva Berger. Le persone che vivono queste difficoltà possono quindi contare su consulenza e sostegno telefonando al numero 0237904770.