Parlamento Ue: Schinas (Commissione), “serve il Patto su migrazione e asilo, ne abbiamo bisogno ora”

Margaritis Schinas (Photo European Commission)

(Strasburgo) “Gli eventi recenti dimostrano che abbiamo bisogno del Patto su migrazioni e asilo. E ne abbiamo bisogno ora”. Margaritis Schinas, vicepresidente dell’esecutivo Ue, è intervenuto in mattinata dinanzi all’Europarlamento sul nuovo Patto per l’asilo e la migrazione, all’ordine del giorno della plenaria. Il commissario greco ha sottolineato che oggi si ritrova il Coreper a Bruxelles (rappresentanti permanenti degli Stati membri) per sciogliere gli ultimi nodi in sede di Consiglio. “Spero che gli Stati capiscano la necessità di produrre questo accordo” perché nell’Ue “il più grande pull factor”, fattore di attrazione, “è la mancanza di un sistema europeo di migrazione e di asilo”. Schinas ha osservato: “Abbiamo il più grande mercato interno, una moneta unica, abbiamo tutto tranne un sistema di migrazione unico”. Quindi ha sottolineato: “A novembre adotteremo un quadro per la migrazione legale”, che ha definito “ambizioso”. Un partenariato fondato “sui talenti, che concilierà i posti vacanti nel nostro mercato del lavoro con la disponibilità di lavoratori” provenienti da altri Paesi. Infine il commissario ha segnalato una serie di suoi viaggi e di possibili accordi con diversi Stati africani, citando Tunisia, Senegal, Costa d’Avorio, Guinea, Gambia, Mauritania.