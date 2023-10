Diocesi: Caritas Roma, s’inaugura domani la nuova sede del Centro “Ohana” per l’infanzia nella parrocchia di San Bernardino

S’inaugura a Roma la nuova sede del Centro “Ohana”. Il taglio del nastro domani, giovedì 5 ottobre, alle ore 10, nella parrocchia di San Bernardino per la nuova sede del centro per l’infanzia di Caritas Roma. Una nuova sede a Roma, nei locali messi a disposizione dalla parrocchia di San Bernardino da Siena (in Via Corot 20), per il centro diurno “Ohana”, l’iniziativa interculturale promossa dalla Caritas diocesana per bambini da 6 mesi ai 3 anni e per i loro genitori. Il termine “Ohana”, che in lingua hawaiana significa “famiglia”, incarna l’essenza stessa di questo servizio, che aprirà nuovamente le porte a partire dal 5 ottobre grazie alla ristrutturazione dei locali parrocchiali realizzata in collaborazione con la Fondazione Protettorato di San Giuseppe.

Importante momento dell’inaugurazione sarà la messa a dimora di un piccolo albero di ulivo nel giardino del cortile, simbolo universale di pace e speranza, che sarà arricchito dalle testimonianze dei genitori che hanno beneficiato del servizio.

Ospitato fino a luglio 2023 dalla parrocchia di Santa Maria Causa Nostrae Letitiae, sita a Villaggio Breda, il centro è nato nel gennaio 2019 grazie al progetto della Caritas diocesana “Un nido per tutti” e al finanziamento ricevuto dall’8xmille della Cei.

Accanto al sostegno educativo del bambino, particolarmente sentito è l’impegno a favore delle famiglie, spesso prive di una rete di supporto sociale. Aperta dalle 8,30 alle 13, la struttura permette di offrire un sostegno socio/educativo ai nuclei con bambini molto piccoli, che non riescono, o non possono, accedere agli asili nido comunali per i più svariati motivi: una situazione economica critica, documenti non in regola, domande di iscrizione tardive o non accolte. Un’opportunità fornita ai genitori per risollevarsi dalla loro situazione di instabilità e reinserirsi nel tessuto sociale.