Cile: arcidiocesi di Concepción, incendiata la cappella di San Alberto Hurtado appartenente alla parrocchia di San José de Curanilahue

(foto: arcidiocesi di Concepcion)

La cappella di San Alberto Hurtado, appartenente alla parrocchia di San José de Curanilahue, nell’arcidiocesi di Concepción, è stata completamente distrutta da un incendio doloso. Il fatto risale a domenica e ne ha dato notizia l’arcidiocesi sul proprio sito. Oltre alla cappella, a cui partecipa una comunità di circa 50 persone, sono stati colpiti anche un magazzino e un centro sociale.

Il vescovo ausiliare di Concepción e parroco di San José de Curanilahue, mons. Oscar García, è arrivato immediatamente sul posto per accompagnare la comunità in questo momento difficile incoraggiandola a mantenere viva la speranza, a non abbassare le braccia e ad avere fede, al di là del dolore che il rogo dell’infrastruttura comporta, “perché c’è la storia e anche la vita, perché ci sono tante persone che si sono date al servizio della costruzione e che sono state e sono parte della comunità”.

Il vescovo ausiliare ha anche deplorato l’intenzionalità dell’incidente e ha detto che sul luogo sono state trovate immagini rotte e contenitori di materiale adatto ad accelerare la combustione. E ha proseguito che “nonostante il dolore e la tristezza che questo significa, rimaniamo ancorati a Gesù Cristo e incoraggiati dalla speranza di continuare a camminare”, con la fiducia di poter ricostruire la cappella.